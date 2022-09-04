ЧВК Вагнера завербовала для войны в Украине около тысячи заключенных – ISW
В России для участия в войне против Украины завербовали около тысячи заключенных.
Аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российские издания отмечают, что руководство российской частной военной компании Вагнера лично посетило исправительные колонии в Ростовской и Ивановской областях РФ.
Есть информация, что ЧВК Вагнера планирует создать специальное подразделение для граждан из российских тюрем.
Ранее украинские военные уже брали в плен на фронте бывших российских осужденных.
На днях в российских СМИ даже появилась информация о посмертном присвоении высоких званий РФ и “Л/ДНР” убитому в Украине осужденному.
До участия в войне в Украине боевик отбывал 25 лет наказания за пять убийств.
В конце лета украинская разведка сообщила о намерении Минобороны России увеличить количество наемников из частных военных компаний.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW