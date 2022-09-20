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Факти / Україна

ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнер

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підтверджено
ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнер
Фото: Depositphotos

ІТ-Армія України зламала сайт групи Вагнера, який проводить кампанію по залученню російських в’язнів до війни в Україні.

У ході хакерської атаки було отримано всі персональні дані найманців.

– На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що в Росії для участі у війні проти України завербували близько тисячі ув’язнених.

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А після цього у мережі з’явилося відео, на якому соратник президента РФ Володимира Путіна та власник ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує ув’язнених на війну. Він заявляв, що набирають чоловіків від 22 до 50 років та обіцяв помилування після півроку служби.

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