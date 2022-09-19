Даже 500 иранских беспилотников не изменят ситуацию в пользу РФ – Грабский

Сентябрь, 19 в 11:48

Использование Россией иранских ударных беспилотников, о которых пишут западные СМИ и эксперты, не может изменить ситуацию на фронте в пользу агрессора. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Сергей Грабский.

— Надо понимать, что даже если мы говорим о 200, 300 или 500 таких беспилотниках, на линии фронта протяженностью тысячи километров они не могут представлять критическую угрозу, которая могла бы переломить ход боевых действий, — объяснил он.

В то же время, на отдельных участках фронта, по его словам, эти беспилотники можно рассматривать как дополнительное оружие, то есть объективно они усиливают группировку российских войск, не создавая критического преимущества на линии фронта.

– Это первый аспект. А второй – надо понимать, что речь идет об оперативном искусстве как части военной науки, чтобы использовать такой новый для россиян вид оружия, как беспилотники. Потому что они в своих военных традициях не рассматривали этот вопрос так, как мы это рассматриваем. Этому еще нужно учиться, – подчеркнул Грабский.

Рассказал военный эксперт и о том, изменил ли враг стратегию после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

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– Мы наблюдаем ситуацию, когда противник, с военной точки зрения, пришел в себя, понял, что произошло, и сейчас они переходят к созданию эшелонированной обороны. То есть есть признаки создания позиций второго эшелона, есть признаки минирования подходов к позициям первого эшелона, – отметил он.

Однако российское командование осознает, что на сегодняшний день нет сил и средств для каких-либо наступательных действий, и переходит к так называемой стратегической обороне, добавил эксперт.

Фото: kms_d4k