Навіть 500 іранських безпілотників не змінять ситуацію на користь РФ – Грабський

Вересень, 19 в 11:48

Використання Росією іранських ударних безпілотників, про які пишуть західні ЗМІ та експерти, не може змінити ситуацію на фронті на користь країни-агресора. Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський.

– Треба розуміти, що навіть якщо ми говоримо про 200, 300 чи 500 таких безпілотників, на лінії фронту протяжністю тисячі кілометрів вони не можуть становити критичної загрози, яка б могла переломити перебіг бойових дій, – пояснив він.

Водночас на окремих ділянках фронту, за його словами, ці безпілотники можна розглядати як додаткову зброю, тобто об’єктивно вони посилюють угруповання російських військ, не створюючи критичної переваги на лінії фронту.

– Це перший аспект. А другий – треба розуміти, що йдеться про оперативне мистецтво як частину військової науки, щоб використовувати такий новий для росіян вид зброї, як безпілотники. Тому що вони у своїх військових традиціях не розглядали це питання так, як це розглядаємо ми. Цьому ще треба вчитися, – наголосив Грабський.

Розповів військовий експерт і про те, чи змінив ворог стратегію після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Зараз дивляться

– Ми спостерігаємо ситуацію, коли противник, з військової точки зору, отямився, зрозумів, що сталося, і зараз вони переходять до створення ешелонованої оборони. Тобто є ознаки створення позицій другого ешелону, є ознаки мінування підходів до позицій першого ешелону, – зазначив він.

Проте російське командування усвідомлює, що на сьогодні не має сил та засобів для будь-яких наступальних дій, і переходить до так званої стратегічної оборони, додав експерт.

Фото: kms_d4k