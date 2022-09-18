Сентябрь, 18 в 12:32

На прошлой неделе над позициями украинской бронетанковой и артиллерийской техники на северо-востоке Харьковской области стали появляться иранские беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и получившие новое название Герань-2. Бригада.

Об этом рассказал полковник, командир артиллерии 92 механизированной бригады ВСУ Родион Кулагин.

Только в зоне боевых действий, где находится его бригада, иранские беспилотники, которые обычно летают парами, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.

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Иранские беспилотники в основном летают в Харьковской области, где 92 бригада и другие украинские Силы обороны пошли в крупное контрнаступление, отвоевав около 8500 кв. км оккупированной территории.

— В других районах россияне имеют подавляющую артиллерийскую огневую мощь. Здесь у них уже нет этого преимущества в артиллерии, поэтому они начали использовать эти беспилотники, — сказал полковник Кулагин.

Независимые эксперты, изучавшие фотографии недавних обломков беспилотника в Харьковской области, говорят, что это Shahed-136 — новейшая разработка Тегерана с дельтовидным крылом.

Основатель и исполнительный директор Red Six Solutions LLC, компании по стратегическому консалтингу Скотт Крино считает, что присутствие Shahed-136 на войне в Украине меняет оперативные планы Киева. Огромная территория поля боя затрудняет защиту от Shahed-136.

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Крино сказал, что как только Shahed-136 нацелится, его трудно остановить.

Использование иранских беспилотников Shahed-136 подчеркивает недостатки российской программы разработки БПЛА, которая не смогла сравниться с огневой мощью ударных дронов, развернутых в Украине.

Напомним, что война в Украине длится уже 207 дней.

Фото: kms_d4k