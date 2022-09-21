РФ может использовать личные данные: мариупольцев призвали не участвовать в псевдореферендуме

Сентябрь, 21 в 16:09

В Мариуполе из-за успешного контрнаступления ВСУ оккупанты спешат провести псевдореферендумы.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

– Псевдореферендум не пройдет. Сейчас уже во второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все существующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь – это Украина, был, есть и будет! – говорится в сообщении.

В городском совете напомнили, что в 2014 году в Мариуполе уже пытались провести такой референдум, но это ничего не дало. Город освободили от боевиков так называемой “ДНР”, а в город вернулся флаг Украины.

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– Напоминаем, что согласно статье 111-1 за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность. Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейшей манипуляции и мобилизации, — предупреждают в городском совете.

Источник: Мариупольский городской совет