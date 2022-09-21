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Факти / Україна

РФ може використати особисті дані: маріупольців закликали не брати участь у псевдореферендумі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ може використати особисті дані: маріупольців закликали не брати участь у псевдореферендумі
Фото: Depositphotos

У Маріуполі через успішний контрнаступ ЗСУ російські окупанти поспішають провести псевдореферендуми.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Псевдореферендум не пройде. Зараз вже у другий раз російські окупанти планують організувати у Маріуполі швидкий референдум під дулом автомату, незважаючи на бойові дії, порушуючи усі існуючі норм демократичного та міжнародного права. Як того разу, так й зараз результати фейкових референдумів нічого не змінить. Маріуполь – це Україна, був, є та буде! – йдеться у повідомленні.

У міській раді нагадали, що у 2014 році у Маріуполі вже намагалися провести такий референдум, але це нічого не дало. Маріуполь звільнили від бойовиків так званої “ДНР”, а у місто повернувся прапор України.

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– Нагадуємо, що згідно зі статтею 111-1 за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність. Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації, – попереджують у міській раді.

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Пряме порушення суверенітету України: США не визнають псевдореферендуми РФ

Джерело: Маріупольська міська рада

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