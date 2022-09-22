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Факты / Україна

Россияне устроили взрыв на рынке в Мелитополе

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Россияне устроили взрыв на рынке в Мелитополе
Фото: Depositphotos

22 сентября на центральном рынке временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские оккупанты устроили взрыв.

По словам мэра города Ивана Федорова, известно о ликвидации трех военных РФ.

– Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует Россия.

И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается, – прокомментировал чрезвычайное событие в Мелитополе Иван Федоров.

В эти минуты власти города выясняют, пострадали ли от взрыва мирные граждане, ведь там находилось много людей.

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Источник: Иван Федоров

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