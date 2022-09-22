Россияне устроили взрыв на рынке в Мелитополе
22 сентября на центральном рынке временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские оккупанты устроили взрыв.
По словам мэра города Ивана Федорова, известно о ликвидации трех военных РФ.
– Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует Россия.
И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается, – прокомментировал чрезвычайное событие в Мелитополе Иван Федоров.
В эти минуты власти города выясняют, пострадали ли от взрыва мирные граждане, ведь там находилось много людей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Иван Федоров