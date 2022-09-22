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Факти / Україна

Росіяни влаштували вибух на ринку в Мелітополі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Росіяни влаштували вибух на ринку в Мелітополі
Фото: Depositphotos

22 вересня на центральному ринку тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські окупанти вчинили вибух.

За словами мера міста Івана Федорова, відомо про ліквідацію трьох військових РФ.

– Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія.

І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється, – прокоментував надзвичайну подію в Мелітополі Іван Федоров.

У ці хвилини влада міста з’ясовує, чи постраждали від вибуху мирні громадяни, адже там перебувало багато людей.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

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