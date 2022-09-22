Сентябрь, 22 в 7:45

Угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине прокомментировал бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, ответ США может быть неядерным. Не исключено, что Вооруженные силы США уничтожат российский Черноморский флот или военные базы во временно оккупированном РФ Крыму.

Кроме того, американский генерал уверен в том, что Путин полностью отдает себе отчет в том, что на ядерный удар со стороны РФ будет сокрушительный ответ.

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– Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в Крыму. Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения со США, – добавил он.

Напомним, что Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России и угрожал ядерным ударом в случае угрозы территориальной целостности РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не позволит российскому диктатору использовать ядерное оружие, но риски существуют.