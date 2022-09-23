Даже 15-летних в военкомат забирают: жена оккупанта о потерях под Изюмом и мобилизации несовершеннолетних в “ЛНР”
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Жена рассказывает российскому оккупанту, военному “НЗФ ЛНР” о потерях под Изюмом.
— Пацан был с 204-го полка, из-под Изюма, говорит, из всего полка нас в живых осталось 18 человек. Нас хотят на “ДНР”, а мы сказали, туда не пойдем. Мы просили подмоги, а нам в “ДНР” сказали: “Мы вам помогать не будем”. С каким мы лицом 18 человек, оставшихся в живых, которые были в окружении, просили подмоги, говорит, а теперь должны им помогать, — говорит женщина.
Кроме того, из разговора понятно, что мобилизация в России набирает оборотов, призывают даже 15-летних парней на территории так называемой “ЛНР”.
— Тут всех пацанов забирают, всех. Даже 15-летних забирали в военкомат, пока родители не подтверждали их личность, что им 15 лет, — сообщает она.
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