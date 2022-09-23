Навіть 15-річних до військкомату забирають: дружина окупанта про втрати під Ізюмом та мобілізацію неповнолітніх у “ЛНР”
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Дружина розповідає російському окупанту, військовому “НЗФ ЛНР”, про втрати під Ізюмом.
– Пацан був із 204-го полку, з-під Ізюму, каже, з усього полку нас у живих залишилося 18 людей. Нас хочуть на “ДНР”, а ми сказали, туди не підемо. Ми просили підмоги, а нам у “ДНР” сказали: “Ми вам допомагати не будемо”. З яким ми обличчям 18 людей, які залишилися живими, які були в оточенні, просили підмоги, каже, а тепер маємо їм допомагати, – каже жінка.
Крім того, з розмови зрозуміло, що мобілізація в Росії набирає обертів, призивають навіть 15-річних парубків на території так званої “ЛНР”.
– Тут усіх пацанів забирають, усіх. Навіть 15-річних забирали до військкомату, поки батьки не підтверджували їхню особу, що їм 15 років, – повідомляє вона.
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