Навіть 15-річних до військкомату забирають: дружина окупанта про втрати під Ізюмом та мобілізацію неповнолітніх у “ЛНР”

Дружина розповідає російському окупанту, військовому “НЗФ ЛНР”, про втрати під Ізюмом.

– Пацан був із 204-го полку, з-під Ізюму, каже, з усього полку нас у живих залишилося 18 людей. Нас хочуть на “ДНР”, а ми сказали, туди не підемо. Ми просили підмоги, а нам у “ДНР” сказали: “Ми вам допомагати не будемо”. З яким ми обличчям 18 людей, які залишилися живими, які були в оточенні, просили підмоги, каже, а тепер маємо їм допомагати, – каже жінка.