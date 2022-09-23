Сентябрь, 23 в 10:18

22 сентября российские военные атаковали ракетами Торецк в Донецкой области, в результате чего есть попадание в жилой дом.

От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия – от 9-го по 7-й этаж. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 19 человек, среди которых двое детей.

– Это очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь. Кто до сих пор не выехал с территории Донетчины, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Не пренебрегайте, — подчеркивает глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, значительных жертв удалось избежать, поскольку подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались только 10. Лишь один человек получил ранения.

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Обрушились плиты с 9 по 7 этаж: в Торецке РФ ударила ракетами по девятиэтажке / 6 фотографий

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко