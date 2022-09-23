Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Обрушились плиты с 9 по 7 этаж: в Торецке РФ ударила ракетами по девятиэтажке

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обрушились плиты с 9 по 7 этаж: в Торецке РФ ударила ракетами по девятиэтажке

22 сентября российские военные атаковали ракетами Торецк в Донецкой области, в результате чего есть попадание в жилой дом.

От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия – от 9-го по 7-й этаж. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 19 человек, среди которых двое детей.

– Это очередной пример того, что эвакуация спасает жизнь. Кто до сих пор не выехал с территории Донетчины, особенно из зоны активных боевых действий, тот ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Не пренебрегайте, — подчеркивает глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, значительных жертв удалось избежать, поскольку подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались только 10. Лишь один человек получил ранения.

Сейчас смотрят
Обрушились плиты с 9 по 7 этаж: в Торецке РФ ударила ракетами по девятиэтажке / 6 фотографий
Читайте
Снова рекордные потери РФ: за сутки ВСУ уничтожили 550 оккупантов, сбили самолет и вертолет

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка