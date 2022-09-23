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Факти / Україна

Обвалились плити з 9 до 7 поверху: у Торецьку РФ вдарила ракетами по дев’ятиповерхівці

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Обвалились плити з 9 до 7 поверху: у Торецьку РФ вдарила ракетами по дев’ятиповерхівці

22 вересня російські військові атакували ракетами Торецьк у Донецькій області, в результаті чого було влучання у житловий будинок.

Від удару в одному з під’їздів обвалилися плити перекриття – з 9-го до 7-го поверху. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей.

– Це – черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо – із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте, – наголошує голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами,  значних людських жертв вдалося уникнути, оскільки переважна більшість мешканців будинку евакуювалися: з 53 квартир заселеними залишалися 10. Лише одна людина дістала поранення.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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