Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с членом Госсовета и министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Кулебы, Ван И заверил в поддержке его страной суверенитета и территориальной целостности Украины.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB

