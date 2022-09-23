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Факти / Україна

Очільник МЗС Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Очільник МЗС Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з членом Держради та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами Кулеби, Ван Ї запевнив у підтримці його країною суверенітету і територіальної цілісності України.

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– Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей, – зазначив він.

Нагадаємо, що Кулеба заявив, що, на його думку, зараз НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки. Таким чином він відповів на запитання про можливе членство України в організації.

Фото: Дмитро Кулеба

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