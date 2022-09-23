Вересень, 23 в 13:59

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з членом Держради та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами Кулеби, Ван Ї запевнив у підтримці його країною суверенітету і територіальної цілісності України.

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– Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей, – зазначив він.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022

Нагадаємо, що Кулеба заявив, що, на його думку, зараз НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки. Таким чином він відповів на запитання про можливе членство України в організації.

Фото: Дмитро Кулеба