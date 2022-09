Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з членом Держради та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами Кулеби, Ван Ї запевнив у підтримці його країною суверенітету і територіальної цілісності України.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022