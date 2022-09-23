ВСУ огневым поражением помешали оккупантам перекинуть технику по Каховскому мосту — ОК Юг

Сентябрь, 23 в 7:58

ВСУ пресекли попытку россиян с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту. Об этом говорится в сообщении ОК Юг.

Отмечается, что наши войска остановили оккупантов контрольным огневым поражением.

Нашими войсками уничтожено: 18 россиян, 3 крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С, 2 танка, 2 единицы автобронетехники. Силами ПВО в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе.

Сейчас смотрят

Подтверждено результативное поражение понтонной переправы в районе населенного пункта Львово.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поразили 2 пункта управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 скопления сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад с боеприпасами в Бериславском районе.

В течение дня по нашим позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта и глубже, в тылу, россияне нанесли 5 авиационных и ракетный удар.

Читайте Украина получила еще шесть немецких установок Gepard и боеприпасы к ним

Источник: ОК ЮГ