Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Украине с 1 октября изменяются правила выплаты субсидий — Пенсионный фонд

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Украине с 1 октября изменяются правила выплаты субсидий — Пенсионный фонд
Фото: Depositphotos

В Украине с 1 октября выплата субсидий будет производиться Пенсионным фондом, которому были переданы соответствующие полномочия. Будут проводиться выплаты льгот по механизмам, которые сейчас работают в рамках пенсионного обеспечения. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Капинус пояснил, что такие полномочия были переданы в контексте внедрения и реализации механизмов экстерриториальности.

– Это давало нам возможность даже там, где была приостановлена ​​деятельность органов власти на территории боевых действий, проводить свою работу. Была осуществлена ​​перегруппировка работы, – сказал руководитель ПФ Евгений Капинус.

Механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях, как рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины.

Сейчас смотрят

– Сейчас предполагается два этапа: с октября будут выплаты, а с декабря начнем принимать документы и осуществлять начисление и назначение пенсий. Соответствующие механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях, – заявил он.

Читайте
Сейчас НАТО хочет присоединиться к Украине - Кулеба

Источник: Українське радіо

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка