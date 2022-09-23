В Украине с 1 октября изменяются правила выплаты субсидий — Пенсионный фонд

Сентябрь, 23 в 7:19

В Украине с 1 октября выплата субсидий будет производиться Пенсионным фондом, которому были переданы соответствующие полномочия. Будут проводиться выплаты льгот по механизмам, которые сейчас работают в рамках пенсионного обеспечения. Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Капинус пояснил, что такие полномочия были переданы в контексте внедрения и реализации механизмов экстерриториальности.

– Это давало нам возможность даже там, где была приостановлена ​​деятельность органов власти на территории боевых действий, проводить свою работу. Была осуществлена ​​перегруппировка работы, – сказал руководитель ПФ Евгений Капинус.

Механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях, как рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины.

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– Сейчас предполагается два этапа: с октября будут выплаты, а с декабря начнем принимать документы и осуществлять начисление и назначение пенсий. Соответствующие механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях, – заявил он.

Источник: Українське радіо