В Україні з 1 жовтня змінюються правила виплати субсидій – Пенсійний фонд

Вересень, 23 в 7:19

В Україні з 1 жовтня виплату субсидій здійснюватиме Пенсійний фонд, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Капінус пояснив, що такі повноваження були передані у контексті впровадження та реалізації механізмів екстериторіальності.

– Це давало нам можливість навіть там, де було призупинено діяльність органів влади на території бойових дій, проводити свою роботу. Було здійснено перегрупування роботи, – сказав голова Євген Капінус.

Механізми, які сьогодні працюють у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях, як розповів голова правління Пенсійного фонду України.

Зараз дивляться

– Зараз передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи і здійснювати нарахування і призначення пенсій. Відповідні механізми, які сьогодні працюють у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях, – заявив він.

Джерело: Українське радіо