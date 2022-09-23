В Україні з 1 жовтня змінюються правила виплати субсидій – Пенсійний фонд
В Україні з 1 жовтня виплату субсидій здійснюватиме Пенсійний фонд, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.
Капінус пояснив, що такі повноваження були передані у контексті впровадження та реалізації механізмів екстериторіальності.
– Це давало нам можливість навіть там, де було призупинено діяльність органів влади на території бойових дій, проводити свою роботу. Було здійснено перегрупування роботи, – сказав голова Євген Капінус.
Механізми, які сьогодні працюють у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях, як розповів голова правління Пенсійного фонду України.
– Зараз передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи і здійснювати нарахування і призначення пенсій. Відповідні механізми, які сьогодні працюють у рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях, – заявив він.
Джерело: Українське радіо