Сентябрь, 23 в 7:44

В течение суток украинские военные отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов. Россияне продолжают пытаться полностью захватить Донецкую область.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка, — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли огневое поражение по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, трем позициям артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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