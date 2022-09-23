Уничтожили живую силу и технику: ВСУ отбили атаки РФ в районах восьми населенных пунктов
В течение суток украинские военные отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов. Россияне продолжают пытаться полностью захватить Донецкую область.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
— За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка, — отметили в Генштабе.
Авиация Сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли огневое поражение по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, трем позициям артиллерии, а также трем складам боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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