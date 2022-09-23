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Факти / Україна

Знищили живу силу і техніку: ЗСУ відбили атаки РФ в районах восьми населених пунктів

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Знищили живу силу і техніку: ЗСУ відбили атаки РФ в районах восьми населених пунктів
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські військові відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів. Росіяни продовжують намагатися повністю захопити Донецьку область.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка, – зазначили у Генштабі.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів.

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Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія сил оборони завдали вогневого ураження по шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, трьох позиціях артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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