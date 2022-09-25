Сентябрь, 24 в 22:02

Украина проводит подготовительные работы для проведения следующих обменов военнопленных с Россией.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он прокомментировал масштабное освобождение из российского плена украинцев, которое состоялось 21 сентября и добавил, что в России до сих пор остается немало украинских военных.

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— Их нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам. И как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех, — сказал представитель ГУР МО.

Андрей Юсов добавил, что Украина сейчас имеет “обменный фонд”, который регулярно пополняется.

— Украине есть о чем говорить, и есть что предлагать. Есть, безусловно, кого защищать и кого требовать обратно… Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается, — сказал он.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина работает над обменом пленными в формате всех на всех.