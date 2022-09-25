Вересень, 24 в 22:02

Україна проводить підготовчі роботи для проведення наступних обмінів військовополонених з Росією.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері національного телемарафону.

Він прокоментував масштабне звільнення з російського полону українців, яке відбулось 21 вересня та додав, що Росії досі залишається чимало українських військових.

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– Їх потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх, – сказав речник ГУР МО.

Андрій Юсов додав, що Україна наразі має ”обмінний фонд”, який регулярно поповнюється.

– Україні є про що говорити, і є що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад… Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває, – сказав він.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна працює над обміном полоненими у форматі всіх на всіх.