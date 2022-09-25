Вересень, 25 в 1:16

Не більше 10% людей на окупованій території Запорізької області взяли участь у російських псевдореферендумах.

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері національного телемарафону.

– За наявною інформацією, не більше 10%. Але про точні дані казати ще рано, тим більше, що вони не будуть об’єктивними, тому що це одне-два джерела повідомляють цю інформацію, а не з усієї території. Загальну інформацію дізнаємося згодом, але поки це приємна перспектива, що не більше 10%, – розповів він.

Депутат Лишенко додав, що у так звані виборчі списки на загарбаних Росією територіях Запорізької області першими потрапили ті мешканці, які після окупації ходили за гуманітарною допомогою. Він пояснив, що саме до цих людей йшли колаборанти та окупанти, які називають себе “членами виборчих комісій”.

Зараз дивляться

– Люди, які йшли за допомогою за гуманітарною, за допомогою грошима, особливо в перші скрутні часи, на початку літа, – саме ці люди давали свої дані для отримання допомоги, і вони перші попали в список, і саме до них по квартирах приходять і використовують різні аргументи. В тому числі й ті, що «ви самі дані дали, значить згодились на участь у голосуванні, тому голосуйте», а автоматник підкаже, як саме правильно проголосувати,- підкреслив Лишенко.

За словами депутата, людей просто ловлять на вулиці і змушують ставити галочку у бюлетені, не запитуючи при цьому жодних документів.

– Найпоширенішим фактом є те, що людей ловлять на вулиці, не питаючи документи, не питаючи, хто ти, де ти, просто дають бюлетень, став галочку – голосуй. Були випадки, коли людина на вулиці поставить галочку, заходить після в під’їзд, йде до квартири і через кілька хвилин до неї підіймаються до квартири. Він каже “я ж щойно у вас вже проголосував”, а вони кажуть “то немає значення, давай, голосуй ще раз”, – каже Лишенко.

Депутат заявив, що наразі ворог загарбав близько 74% Запорізької області, де проживає менше половини населення, але окупанти мають намір оголосити “результати” так званого референдуму.

– Зараз окуповано 74% області, а якщо рахувати з територією зони бойових дій та прилеглих до неї, то це майже 80%, це без Запоріжжя. На окупованих територіях проживає менше половини населення області, але я думаю, що це окупантів не зупинить. Вся ця процедура просто політичне дійство у рамках гібридної війни, направлено саме з метою пропагандистських цілей. Вони вважають, що 80% проголосують – приблизно така цифра і буде, не вдаючись у деталі, скільки людей голосували і як голосувало,- каже депутат.

Окупанти раніше заявили про намір провести 23-27 вересня на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей “референдумів” про приєднання до РФ.

Представники країн Заходу вже заявили, що запровадять санкції проти Росії за організацію “народного волевиявлення”.

24 вересня Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН через проведення Росією “референдумів” на українських землях.