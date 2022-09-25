Опередил Блинкена и премьера Израиля: Зеленский признан самым влиятельным евреем 2022 года

Сентябрь, 25 в 17:30

Израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.

Глава нашего государства опередил в рейтинге госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Издание отмечает, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. Вместе с тем The Jerusalem Post сообщает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия армии РФ в Сирии и тяжелого положения евреев в России.

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Кроме того, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой изменения мирового порядка, которых не было со времен падения “железного занавеса”: он настроил почти весь западный мир против России и ее президента Владимира Путина.

– Его стойкость и отвага стали легендарными, – отмечает издание.

Напомним, что Зеленский не впервые получает звание “самого влиятельного”. Например, журнал Time включил президента Украины в список самых влиятельных людей мира.