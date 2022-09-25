Випередив Блінкена та прем’єра Ізраїлю: Зеленського визнано найвпливовішим євреєм 2022 року

Вересень, 25 в 17:30

Ізраїльське видання The Jerusalem Post визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим євреєм 2022 року.

Голова нашої держави випередив у рейтингу держсекретаря США Ентоні Блінкена, прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем’єр-міністерку Франції Елізабет Борн.

Видання зазначає, що Зеленський зараз є одним із найвпливовіших людей у світі. Разом з тим The Jerusalem Post повідомляє, що навіть такий вплив не змусив Ізраїль більше допомагати Україні через присутність армії РФ в Сирії та тяжке становище євреїв у Росії.

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Крім того, журналісти кажуть, що Зеленський спричинив такі зміни світового порядку, яких не було з часів падіння “залізної завіси”: він налаштував майже весь західний світ проти Росії та її президента Володимира Путіна.

– Його стійкість і відвага стали легендарними, — зазначає видання.

Нагадаємо, що Зеленський не вперше отримує звання “найвпливовішого”. Наприклад, журнал Time додав президента України до списку 100 найвпливовіших людей світу.