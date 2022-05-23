Time внес Зеленского в список самых влиятельных лидеров мира: текст о нем написал Байден

Май, 23 в 17:41

Журнал Time включил президента Украины Владимира Зеленского в список 100 самых влиятельных людей мира.

В частности, глава украинского государства оказался в категории Лидеры наряду с президентом США Джо Байденом и лидером Кремля Владимиром Путиным.

Комментарий о президенте Зеленском писал Байден.

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– Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского прозвучали в мире: Президент здесь, – подчеркнул президент США.

Он отметил, что в лице президента Зеленского народ Украины получил лидера, достойного его храбрости и стойкости.

– Поскольку граждане по всей стране – предприниматели и солдаты, портные и водители грузовиков – борются за свои дома и свободу. Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, глубоко верящего в свой долг перед своим народом и ежедневно исполняющего торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и тяжелый час, – заявил Байден.

По словам американского лидера, народы свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, стали более сплоченными, решительными и целеустремленными, чем когда-либо.

– При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ наконец реализует демократическое будущее, которого он так давно желал, – считает Джо Байден.

Отметим, что текст про самого Байдена писал экс-президент Билл Клинтон, а про Путина – российский оппозиционер, широко известный в Украине за позицию, что оккупированный Крым нельзя вернуть из-за того, что “это не бутерброд”, Алексей Навальный.

Ранее президент Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по результатам опроса читателей Time. Второе место получил Илон Маск.