Сентябрь, 26 в 23:00

Российское командование продолжает гнать на гибель своих военных, несмотря на очевидную нелепость войны для РФ и потерю оккупантами инициативы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

— Постоянные попытки российского наступления на Донетчине наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда мы видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация – это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла в российской мобилизации просто нет, – отметил он.

По словам Зеленского, россияне почувствовали, что проиграют, поэтому пытаются оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить кого-либо с оружием в руках вместо погибших.

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— Но должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в Офисе 26 сентября состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств представили проект по созданию Специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства.

Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно специальный международный трибунал.

Президент заверил, что трибунал будет и все, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе, понесет ответственность за это.

Фото: Офис президента