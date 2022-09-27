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Факти / Україна

РФ цинічно вбиває своїх же солдат: Зеленський про мобілізацію в Росії

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
зеленський

Російське командування продовжує гнати на загибель своїх військових попри очевидну безглуздість війни для РФ та втрату окупантами ініціативи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

–  Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає, – зазначив він.

За словами Зеленського, росіяни відчули, що програють, тому намагаються відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих.

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Керівництво РФ не усвідомлює усієї жорстокості російської ж влади стосовно свого ж народу.

– Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя, – наголосив очільник держави.

Крім того, Зеленський розповів, що в Офісі 26 вересня відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав представили проєкт  щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал.

Президент запевнив, що трибунал буде і всі, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі, понесе відповідальність за це.

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Фото: Офіс президента

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