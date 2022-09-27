Вересень, 26 в 23:00

Російське командування продовжує гнати на загибель своїх військових попри очевидну безглуздість війни для РФ та втрату окупантами ініціативи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

– Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає, – зазначив він.

За словами Зеленського, росіяни відчули, що програють, тому намагаються відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих.

Зараз дивляться

Керівництво РФ не усвідомлює усієї жорстокості російської ж влади стосовно свого ж народу.

– Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя, – наголосив очільник держави.

Крім того, Зеленський розповів, що в Офісі 26 вересня відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав представили проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави.

Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів не достатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал.

Президент запевнив, що трибунал буде і всі, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі, понесе відповідальність за це.

Фото: Офіс президента