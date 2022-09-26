В Мелитополе на псевдореферендуме заставляют голосовать за соседей и родственников
Оккупанты в Мелитополе заставляют украинцев “голосовать” вместо своих родственников и соседей на псевдореферендуме.
— Из-за катастрофически низкой явки “избирателей” члены оккупационных “избиркомов” в Мелитополе начали повторный поквартирный обход и обход домов, — сообщил мэр Иван Федоров.
Также он добавил, что “малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за эвакуировавшихся членов семьи и соседей”.
Напомним, депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил, что на оккупированной территории области в российских псевдореферендумах приняли участие не более 10% людей.
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Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров