У Мелітополі на псевдореферендумі примушують голосувати за сусідів та родичів – Федоров

Вересень, 26 в 16:26

Окупанти у Мелітополі змушують українців “голосувати” замість своїх родичів та сусідів на псевдореферендумі.

– Через катастрофічно низьку явку “виборців” члени окупаційних “виборчкомів” у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід, – повідомив мер Іван Федоров.

Також він додав, що малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за членів родини та сусідів, які евакуювалися.

Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомляв, що на окупованій території області у російських псевдореферендумах взяли участь не більше 10% людей.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров