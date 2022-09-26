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Факти / Україна

У Мелітополі на псевдореферендумі примушують голосувати за сусідів та родичів – Федоров

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Мелітополі на псевдореферендумі примушують голосувати за сусідів та родичів – Федоров

Окупанти у Мелітополі змушують українців “голосувати” замість своїх родичів та сусідів на псевдореферендумі.

 – Через катастрофічно низьку явку “виборців” члени окупаційних “виборчкомів” у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід, – повідомив мер Іван Федоров.

Також він додав, що малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за членів родини та сусідів, які евакуювалися.

Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомляв, що на окупованій території області у російських псевдореферендумах взяли участь не більше 10% людей.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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