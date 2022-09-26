Сентябрь, 26 в 16:46

Ядерный шантаж России стал едва ли не темой №1 для обсуждения среди мировых лидеров и аналитиков.

Пока международное сообщество предупреждает российского диктатора о возможных последствиях, западные эксперты пытаются понять, что может заставить Кремль пойти на такой шаг, и отважатся ли на него в Москве.

Факты ICTV рассказывают, какое ядерное оружие есть у России, может ли оно ударить по Киеву, и какими будут последствия в случае ядерного удара.

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Ядерное оружие РФ

Когда речь идет об угрозе ядерного удара, прежде всего следует понимать, что существует определенное условное разделение на тактическое и стратегическое ядерное оружие.

Тактическое ядерное оружие – это ядерные боеголовки, системы доставки и боеприпасы. Их вес варьируется от килотонны до сотен килотонн.

Стратегическое ядерное оружие больше и весит до 1 тыс. килотонн. Оно может сравнять с землей целый город.

По информации Федерации американских ученых, у России остается примерно 4 477 ядерных боеголовок. Они предназначены для использования стратегическими пусковыми установками большой дальности и тактическими ядерными силами малой дальности.

Из них 977 стратегических боеголовок находятся на хранении, а 1 588 развернуто:

812 – находятся на баллистических ракетах наземного базирования;

576 – на баллистических ракетах подлодок;

возможно 200 – на базах тяжелых бомбардировщиков.

Также у России на хранении находятся 1 912 нестратегических боеголовок.

Что такое ядерный взрыв

Ядерный или атомный взрыв – это неуправляемый процесс, когда высвобождается большое количество тепловой и лучевой энергии.

В момент взрыва из-за чрезвычайно высокой температуры (300 тыс.°С) образуется ослепительно яркий огненный шар (около 15-150 м). Он состоит из раскаленного пара и газов.

После взрыва вверх поднимается ядерный гриб, а на землю начинает выпадать радиоактивный осадок. Радиус огненного шара зависит от мощности ядерного боеприпаса и на какой высоте разорвалась бомба.

Если не находиться в укрытии, то выжить в пределах этого радиуса невозможно.

Фото: Depositphotos

Дальность поражения ядерного оружия и последствия

Прежде всего следует понимать, что последствия ядерного удара будут зависеть от того, какое именно оружие используют.

Еще раньше в Центре противодействия дезинформации объясняли, что когда Кремль прибегает к ядерному шантажу, то в основном предполагается возможное применение тактического ядерного оружия.

Использование стратегического ядерного оружия против Украины называют маловероятным из-за того, что такой ядерный удар создаст угрозу и для России.

Чтобы показать последствия ядерного удара по Киеву и радиус поражения, воспользуемся сервисом NUKEMAP. Предположим, что удар был нанесен тактической ракетой весом 15 килотонн (именно такую ​​использовали при бомбардировке Хиросимы).

В таком случае радиус огненного шара, обозначенный ярко-оранжевым цветом, достигнет 230 м. Радиус поражения от сильного взрыва составит 0,54 км. Смертность в этом радиусе близится к 100%.

Темно-серым цветом обозначен умеренный радиус поражения взрывом, который составляет 1,13 км. В этой зоне будет разрушено большинство жилых построек, широко распространены смертельные случаи. Высокая вероятность пожара в помещениях. Поврежденные здания, скорее всего, сгорят.

Зеленым цветом изображен условный радиус излучения. Если ядерный удар нанесут тактической ракетой весом 15 килотонн, он составит 1,34 км.

Для всех, кто находится в этом радиусе, возможен летальный исход примерно через 1 месяц, а 15% выживших в конце концов могут умереть от рака.

Светло-оранжевым цветом обозначен радиус теплового излучения, который составляет 1,68 км. Оно может вызвать ожоги 3 степени, то есть серьезные рубцы или даже ампутацию.

Светло-серым цветом обозначен радиус поражения легким взрывом, который составляет 2,9 км. В этой зоне разобьются все оконные стекла. Это может вызвать множество травм у тех, кто подходит к окну при виде вспышки ядерного взрыва.

Фото: NUKEMAP

Возможен ли ядерный удар по Киеву

По мнению военного эксперта по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне Марка Канчиана, если российский диктатор Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, россияне могут взорвать ядерную бомбу над водой или высоко над Украиной.

Или же президент РФ может выбрать большие разрушения и смерти, и атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например Киеву, нанеся массовые потери и, возможно, убив политическое руководство страны.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что ядерный удар по Украине – нереален. Ведь огромное количество ракет непригодно для применения. Они могут вести себя очень непредсказуемо и угрожать самой РФ.

В то же время он отметил: даже если РФ решится на такую ​​атаку, то украинская система ПВО сможет сбивать российские ракеты с ядерным зарядом. Но смогут ли такой объект перехватить, зависит от того, какое именно ракетное оружие может применить Россия.

По словам Александра Коваленко, даже зенитно-ракетные комплексы С-300 используются именно для того, чтобы защищать воздушное пространство не только от больших размеров ракетного оружия или авиации, но и против ракет с ядерной боевой частью. Это касается не только С-300, но и ЗРК Бук и Тор.

– Другой важный аспект также состоит в том, что до сих пор Украина не использовала свою систему противовоздушной обороны против тех же межконтинентальных баллистических ракет. Для этого есть свои алгоритмы, знакомые нам еще со времен СССР, ведь именно на этих МБР тренировались советские войска. Но если будет использовано какое-либо другое ракетное оружие, которое может нести ядерную боевую часть тактического уровня, например, тот же Искандер или Х-47М Кинжал, то их будет значительно сложнее перехватить. Ведь тот же Кинждал – более современный и гиперзвуковой, уязвим прежде всего на уровне, когда уже заходит на объект уничтожения, – рассказал эксперт.

Ядерный удар – как выжить

В случае ядерной атаки оперативную информацию должна сообщить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Генштаб, полиция или местные власти. Они дадут четкие указания, как быть дальше.

Поскольку интернет-связь может быть нестабильной, информацию будут озвучивать с помощью всех возможных средств связи, в том числе по радио и телевидению.

Гражданам заранее рекомендуют позаботиться о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи. В любом случае главное правило остается неизменным: услышав сирену, направляйтесь в укрытие.

Если при взрыве вы оказались на улице

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создал специальный сервис Довідка.інфо, где можно найти алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций. Среди них есть ядерная атака.

Если ядерный взрыв застал вас на улице, то, заметив вспышку в небе, ни в коем случае нельзя смотреть в ту сторону.

Нужно попытаться закрыть все открытые части тела, подложить руки под себя, чтобы уберечь их от ожогов, а рот и нос необходимо прикрыть тканью одежды или платком.

Это не может защитить от облучения, поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие. Им может быть подвал или бетонное здание с минимальным количеством окон и дверей.

Перед тем, как зайти в укрытие, нужно осторожно снять верхнюю одежду и положить в полиэтиленовый пакет. Вообще лучшим вариантом будет переодеться полностью.

Фото: Depositphotos

После этого следует убедиться, что в помещение не попадает воздух с улицы. Все окна, двери, вентиляционные проемы должны быть закрыты, кондиционер и обогреватель — выключены.

Если нет возможности принять душ, нужно вымыть с мылом хотя бы все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Оставаться в укрытии нужно как минимум сутки, если власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Если ядерный взрыв застал в помещении

Все окна, двери, вентиляционные проемы должны быть закрыты. По возможности лучше перейти в комнату, где нет окон. Оставаться в укрытии нужно в течение 24 часов и внимательно следить за официальными объявлениями.

Нельзя есть и касаться того, что могло попасть под радиоактивное загрязнение. Также запрещено употреблять водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.

Первая помощь пострадавшему

Если человек пострадал в результате ядерного взрыва, прежде всего его нужно раздеть и обработать кожу теплой водой с мылом. Делать все процедуры необходимо в перчатках, респираторе и одноразовом комбинезоне (если он есть).

Если есть открытые раны, то кожу вокруг следует накрыть водонепроницаемыми повязками и осторожно промыть большим количеством воды.

Уши и нос необходимо протереть увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы и несколько раз прополоскать рот 3% раствором лимонной кислоты.

Глаза можно осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.