Сентябрь, 27 в 8:04

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Першотравневое.

Карта боевых действий в Украине на 27.09.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.

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Из танков, минометов и артиллерии российские войска били:

на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречная, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково);

(в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречная, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково); на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое);

(возле населенных пунктов Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое); на Бахмутском направлении (возле Соледара, Бахмутского, Григорьевки, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майорска и Юрьевки);

(возле Соледара, Бахмутского, Григорьевки, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майорска и Юрьевки); на Авдеевском направлении (близ Авдеевки, Водяного, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);

(близ Авдеевки, Водяного, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки); на Новопавловском направлении (возле Золотой Нивы, Угледара, Павловки и Егоровки);

(возле Золотой Нивы, Угледара, Павловки и Егоровки); на Запорожском направлении (вблизи Новополя, Новоселки и Времьевки);

(вблизи Новополя, Новоселки и Времьевки); на Южнобужском направлении (недалеко от линии столкновения по более чем 25 населенным пунктам, среди которых Червоная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное).

Полномасштабная война в Украине длится уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.