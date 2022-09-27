Карта боевых действий на 27.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Першотравневое.
Карта боевых действий в Украине на 27.09.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.
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Из танков, минометов и артиллерии российские войска били:
- на Слобожанском направлении (в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречная, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково);
- на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздоловка и Веселое);
- на Бахмутском направлении (возле Соледара, Бахмутского, Григорьевки, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Майорска и Юрьевки);
- на Авдеевском направлении (близ Авдеевки, Водяного, Опытного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки);
- на Новопавловском направлении (возле Золотой Нивы, Угледара, Павловки и Егоровки);
- на Запорожском направлении (вблизи Новополя, Новоселки и Времьевки);
- на Южнобужском направлении (недалеко от линии столкновения по более чем 25 населенным пунктам, среди которых Червоная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное).
Полномасштабная война в Украине длится уже 216-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.