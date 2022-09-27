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Факти / Україна

Карта бойових дій на 27.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні на 27.09.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські війська гатили:

  • на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове);
  • на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе);
  • на Бахмутському напрямку (біля Соледара, Бахмутського, Григорівки, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Майорська та Юр’ївки);
  • на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Водяного, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);
  • на Новопавлівському напрямку (біля Золотої Ниви, Вугледара, Павлівки та Єгорівки);
  • на Запорізькому напрямку (поблизу Новополя, Новосілки та Времівки);
  • на Південнобузькому напрямку (неподалік від лінії зіткнення по понад 25 населених пунктах, серед яких Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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