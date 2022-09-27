Карта бойових дій на 27.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Першотравневе.
Карта бойових дій в Україні на 27.09.2022
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась.
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Із танків, мінометів та артилерії російські війська гатили:
- на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове);
- на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе);
- на Бахмутському напрямку (біля Соледара, Бахмутського, Григорівки, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Майорська та Юр’ївки);
- на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Водяного, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);
- на Новопавлівському напрямку (біля Золотої Ниви, Вугледара, Павлівки та Єгорівки);
- на Запорізькому напрямку (поблизу Новополя, Новосілки та Времівки);
- на Південнобузькому напрямку (неподалік від лінії зіткнення по понад 25 населених пунктах, серед яких Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.