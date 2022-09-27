Карта бойових дій на 27.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 27 в 8:04

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні на 27.09.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів та артилерії російські війська гатили:

на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове);

(у районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове); на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе);

(біля населених пунктів Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе); на Бахмутському напрямку (біля Соледара, Бахмутського, Григорівки, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Майорська та Юр’ївки);

(біля Соледара, Бахмутського, Григорівки, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Майорська та Юр’ївки); на Авдіївському напрямку (поблизу Авдіївки, Водяного, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);

(поблизу Авдіївки, Водяного, Опитного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки); на Новопавлівському напрямку (біля Золотої Ниви, Вугледара, Павлівки та Єгорівки);

(біля Золотої Ниви, Вугледара, Павлівки та Єгорівки); на Запорізькому напрямку (поблизу Новополя, Новосілки та Времівки);

(поблизу Новополя, Новосілки та Времівки); на Південнобузькому напрямку (неподалік від лінії зіткнення по понад 25 населених пунктах, серед яких Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.