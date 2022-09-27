Сентябрь, 27 в 14:48

В Закарпатье на базе международного аэропорта Ужгород, несмотря на войну, планируют развивать полеты самолетами малой авиации.

– Закарпатье не отказалось от участия в проекте, который в ноябре объединил приграничные регионы Румынии, Украины, Венгрии и Словакии, – говорит партнер проекта, директор коммунального предприятия Агентство регионального развития Закарпатья Владимир Феськов.

Цель проекта – содействовать мобильности в Карпатском регионе.

– Мы понимаем, что сейчас в стране идет полномасштабная война. Но, если есть возможность развивать аэропорт Ужгород, ею нужно пользоваться, – убежден Владимир Феськов.

Например, в аэропорту румынского Сату-Маре, который возглавляет Михай Петрашка, на малую авиацию приходится почти 20% от всех полетов, что свидетельствует о перспективности этого направления.

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Михай Петрашко, прибыв в Ужгород на встречу с партнерами, отмечает, что закупочные процедуры в соответствии с условиями проекта должны быть завершены до конца ноября 2022 года.

На эти нужды предусмотрено более €200 тыс.

Агентство регионального развития Закарпатья должно закупить для аэропорта Ужгород необходимое оборудование, чтобы создать условия для приема и обслуживания самолетов малой авиации.

Перечень этого оборудования определяют и согласовывают с партнерами и главным донором.

– Этот проект мы начали задолго до войны. Главное, чтобы в этих условиях никто из партнеров не отказал в продолжении сотрудничества, – добавляет Владимир Феськов.

Несмотря на то, что в Украине сейчас закрыто небо, на реконструкцию аэродрома в Ужгороде потрачено в течение последнего года почти €2 млн. Здесь обустраивают рулевую дорожку, перрон аэропорта и парковку.

Пока уверенности в завтрашнем дне нет, Владимир Феськов надеется на то, что правила относительно международного аэропорта Ужгород станут более либеральными, чтобы тот снова мог заработать.