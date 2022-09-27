Попри війну: міжнародний аеропорт Ужгород готують для літаків малої авіації

Вересень, 27 в 14:48

На Закарпатті на базі міжнародного аеропорту Ужгород, попри війну, планують розвивати польоти літаками малої авіації.

– Закарпаття не відмовилося від участі в проєкті, який минулого листопада об’єднав прикордонні регіони Румунії, України, Угорщини та Словаччини, – говорить партнер проєкту, директор комунального підприємства Агентство регіонального розвитку Закарпаття Володимир Феськов.

Мета проєкту – сприяти мобільності в Карпатському регіоні.

– Ми розуміємо, що зараз у країні триває повномасштабна війна. Але, якщо є можливість розвивати аеропорт Ужгород, нею треба користуватися, – переконаний Володимир Феськов.

До прикладу, в аеропорті румунського Сату-Маре, який очолює Міхай Петрашка, на малу авіацію припадає майже 20% від усіх польотів, що свідчить про перспективність цього напрямку.

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Міхай Петрашка, прибувши до Ужгорода на зустріч із партнерами, наголошує, що закупівельні процедури відповідно до умов проєкту потрібно завершити до кінця листопада 2022 року.

На ці потреби передбачено понад €200 тис.

Зокрема, Агентство регіонального розвитку Закарпаття повинно закупити для аеропорту Ужгород необхідне обладнання, щоб створити умови для приймання та обслуговування літаків малої авіації.

Перелік цього обладнання наразі визначають та узгоджують з партнерами й головним донором.

– Цей проєкт ми розпочали задовго до війни. Головне, щоб у цих умовах ніхто з партнерів не відмовив у продовженні співпраці, – додає Володимир Феськов.

Попри те, що в Україні нині закрите небо, на реконструкцію летовища в Ужгороді витрачено впродовж останнього року майже €2 млн. Тут облаштовують рульову доріжку, перон аеропорту та паркувальну зону.

Поки впевненості в завтрашньому дні немає, Володимир Феськов сподівається на те, що правила щодо міжнародного аеропорту Ужгород стануть ліберальнішими, щоб летовище знову могло запрацювати.