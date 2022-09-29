Сентябрь, 29 в 20:55

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России.

Он призвал народы бороться с преступными российскими властями.

– Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, оказавшийся под российским флагом. Всего около 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас грузом 200, — отметил Зеленский.

Глава государства также сказал о сопротивлении преступной мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов.

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— Боритесь, чтобы не погибнуть. Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут следующие волны мобилизации. Боритесь. Поборете, – добавил он.

Зеленский напомнил, что из-за развязанной российским диктатором Владимиром Путиным полномасштабной войны погибли уже более 58 тыс. российских военных.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит обороняться и победит, потому что находится на своей земле и на ее стороне правда.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будет призвано 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в ​​зону “СВО”.

На фоне объявления мобилизации по всей России прошли акции протеста. Также в России начались поджоги администраций и военкоматов.

Фото: скриншот с видео