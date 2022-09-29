Вересень, 29 в 20:55

Президент України Володимир Зеленський російською звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії.

Він закликав народи боротися зі злочинною російською владою.

– Дагестанці не повинні гинути у підлій і ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас вантажем 200, – зазначив Зеленський.

Очільник держави також сказав про спротив злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії і своїх злочинних наказів.

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– Боріться, щоб не загинути. Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати у горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться. Поборете, – додав він.

Зеленський нагадав, що через розв’язану російським диктатором Володимиром Путіним повномасштабну війну загинули вже понад 58 тис. російських військових.

Президент наголосив, що Україна продовжить оборонятися та переможе, бо перебуває на своїй землі і на її боці правда.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про проведення часткової мобілізації у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тис. резервістів, які пройдуть підготовку перед відправкою в зону “СВО”.

На тлі оголошення мобілізації по всій Росії пройшли акції протесту. Також в Росії почалися підпали адміністрацій і військкоматів.

Фото: скриншот з відео