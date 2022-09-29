Сентябрь, 29 в 8:43

К 29 сентября подразделения Сил обороны отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Першотравневое, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Карта боевых действий в Украине на 29.09.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 218-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.