Карта бойових дій на 29.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
До 29 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.
Карта бойових дій в Україні на 29.09.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.