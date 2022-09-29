Карта бойових дій на 29.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 29 в 8:43

До 29 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Карта бойових дій в Україні на 29.09.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.