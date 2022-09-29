Вересень, 29 в 11:43

У четвер, 29 вересня, Міжнародна робоча група санкцій проти РФ (так звана група Єрмака-Макфола) презентувала новий, п’ятий документ для Справи про визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Про це повідомляє Офіс президента.

У новому документі пояснюється суть та особливості цього статусу, передбаченого законодавством США. Також там аргументували необхідність внесення РФ до списку країн із таким статусом та оцінили наслідки її визнання спонсором тероризму – як для неї самої, так і для інших країн.

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Так, експерти робочої групи спрогнозували ризики та запропонували потенційні стратегії пом’якшення багатьох із них.

Серед основних наслідків:

обмеження проведення транзакцій,

втрата суверенного імунітету,

вторинні санкції,

індивідуальні санкції,

символічний вплив.

– Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF)… Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дозволило США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектора, – додають у документі.

Експерти наголошують, що, надавши РФ статусу держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові та торгові санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією.

Також у документі навели фактичні дані, що підтверджують відповідність дій РФ визначенню тероризму.

– На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж спонсорування тероризму, оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключовий інститут російської держави… Держсекретар США має визнати РФ державою – спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади, – сказано у повідомленні.

У документі вказують, що визнання РФ державою – спонсором тероризму приверне більшу глобальну увагу до характеру російського режиму, звірств та терору, які він скоїв проти невинних українських громадян.

Це дозволить збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Для пом’якшення ризиків передусім передбачена можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль.

Крім того, при присвоєнні статусу держави – спонсора тероризму можна додавати винятки, які б дозволили підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів, як було у випадку з Іраном.

Для зменшення побоювань щодо того, що американські позивачі в США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд США міг би ухвалити рішення щодо звільнення цих активів від потенційних судових позовів, вони будуть використовуватися для відновлення України.

Також можуть передбачити умову, що якщо ЗС РФ залишать Україну і припинять тероризувати українське населення, статус скасують, завдяки чому у РФ може з’явитися більше стимулів припинити війну, йдеться у документі.