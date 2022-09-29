Зеленский срочно созывает СНБО

Сентябрь, 29 в 15:50

В четверг, 29 сентября, стало известно о том, что президент Владимир Зеленский решил созвать на завтра срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном спикером президента Сергеем Никифоровым.

– Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии, – написал он у себя в соцсетях.

Ранее российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины на Луганщине, Донеччине, Херсонщине и части Запорожской области.

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Кроме того, спикер главы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что нужно ожидать “объемного выступления” российского диктатора перед депутатами Государственной думы РФ.