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Факти / Україна

Зеленський терміново скликає РНБО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленський терміново скликає РНБО
Фото: Офіс президента

У четвер, 29 вересня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив скликати на завтра термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому спікером президента Сергієм Нікіфоровим.

– Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом, – написав він у себе в соцмережах.

Раніше російські пропагандисти повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 російський диктатор Володимир Путін у Кремлі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та частині Запорізької області.

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Крім того, речник глави Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що слід очікувати “об’ємного виступу” російського диктатора перед депутатами Державної думи РФ.

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