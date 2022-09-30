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Факты / Україна

Путин “признал независимость” Херсонской и Запорожской областей

Илья Нежигай, редактор ленты
путін
Фото: Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал указы о “признании” оккупированных областей Украины — Херсонской и Запорожской — “независимыми территориями”.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В так называемом указе российского диктатора говорится, что подобное действие реализуется “согласно нормам международного права”. В двух “указах” Путин постановляет “признать госсуверенитет и независимость” оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины.

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Напомним, подконтрольные Москве ставленники террористических формирований “Л/ДНР” объявили “референдумы” о “присоединении” к РФ. Аналогичные шоу устроили и во временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фиктивное волеизъявление проходило в период с 23 по 27 сентября. Террористы проводили “голосование” под дулом автоматов.

Ранее о незаконности пседореферендумов РФ на захваченных территориях Украины заявляли как иностранные лидеры, так и международные организации, включая ООН.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что псевдореферендумы в Украине являются “вопиющим нарушением международного права”.

Напомним, что перед российским вторжением в Украину, 21 февраля, Владимир Путин подписал подобные “документы”, которыми признавал “независимость” террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”.

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