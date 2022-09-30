Вересень, 30 в 0:39

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про “визнання” окупованих областей України – Херсонської та Запорізької – “незалежними територіями”.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У так званому указі російського диктатора йдеться, що подібна дія реалізується “згідно з нормами міжнародного права”. У двох “указах” Путін постановляє “визнати держсуверенітет і незалежність” окупованих Херсонської та Запорізької областей України.

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Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фіктивне волевиявлення проходило у період з 23 до 27 вересня. Терористи проводили “голосування” під дулом автоматів.

Раніше про незаконність пседореферендумів РФ на захоплених територіях України заявляли як іноземні лідери, так і міжнародні організації, включно з ООН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що псевдореферендуми в Україні є “кричущим порушенням міжнародного права”.

Нагадаємо, що перед російським вторгненням в Україну, 21 лютого, Володимир Путін підписав подібні “документи”, якими визнавав “незалежність” терористичних формувань “ЛНР” і “ДНР”.