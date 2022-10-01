Сентябрь, 30 в 23:45

В окружение под Лиманом Донецкой области попало несколько тысяч солдат и офицеров российской армии вместе со своей техникой.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, за сутки-двое украинские защитники закроют тему Лимана и оккупантам там будет не поздоровиться.

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– Самая большая цифра, которую называют, 5,5 тыс. человек попали в окружение, наименьшая – 2,5 тыс. Но им триндец в том или ином варианте. Окружение – это всегда триндец, – отметил Арестович.

Советник ОП также добавил, что захватчики предприняли несколько попыток деблокировать окружение, но они все провалились из-за отсутствия сплоченных резервов в достаточном количестве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности в Лимане Донецкой области.

— Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла, — подчеркнул он.

Президент поблагодарил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й ОМБр за храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях, а защитников из 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил спецопераций и 103-й отдельной бригады терробороны — за освобождение Ямполя.