Вересень, 30 в 23:45

В оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру Фейгін Live.

За його словами, за добу-дві українські захисники закриють тему Лимана і окупантам там буде непереливки.

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– Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тис. людей потрапили в оточення, найменша – 2,5 тис. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення – це завжди триндець, – зазначив Арестович.

Радник ОП також додав, що загарбники зробили кілька спроб деблокувати оточення, але вони всі провалилися через відсутність згуртованих резервів у достатній кількості.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що захисники України мають суттєві успіхи на сході, зокрема в Лимані Донецької області.

– Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму, – наголосив він.

Президент подякував бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 54-ї ОМБр за хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках, а захисникам з 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спецоперацій та 103-ї окремої бригади тероборони — за звільнення Ямполя.