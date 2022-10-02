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Факты / Україна

Освободят ли Херсон до зимы и как это повлияет на ход войны — эксперт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Освободят ли Херсон до зимы и как это повлияет на ход войны — эксперт
Фото: Генштаб ВСУ

По мнению президента аналитического центра The Jamestown Foundation Глена Говарда, если ВСУ освободят Херсон, то это “будет третья поворотная точка в войне”.

— Если украинцы смогут перенести свою линию обороны за реку Оскол, а также освободить территории в Луганской области, то это сформирует новый рубеж обороны к началу зимы. Это заложит основу для последующих успехов и даже выхода к Мариуполю. Очень важно то, что произойдет через несколько недель возле Херсона. Если украинцы освободят Херсон, то это будет третья поворотная точка этой войны, — говорит он.

Эксперт отметил, что тогда “ВСУ выйдут на линию Днепра и смогут подготовить наступление на Чонгар, перерезать поставки воды в Крым”.

Также он считает, что деокупция Херсона и Новой Каховки станет сильным ударом для президента РФ Владимира Путина.

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– Этого я ожидаю в течение следующего месяца. Дальше начнется зима – и война замедлится. Украина продолжит перевооружение армии, а у россиян будет продолжаться мобилизация. Следующей весной россияне окажутся в значительно более слабой позиции, чем до сих пор, — говорит Говард.

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Источник: 24 канал
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