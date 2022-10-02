Чи звільнять Херсон до зими та як це вплине на хід війни – експерт
На думку президента аналітичного центру The Jamestown Foundation Глена Говарда, якщо ЗСУ звільнять Херсон, то це “буде третя поворотна точка у війні”.
– Якщо українці зможуть перенести свою лінію оборони за річку Оскіл, а також звільнити території на Луганщині, то це сформує новий рубіж оборони до початку зими. Це закладе основу для наступних успіхів і навіть виходу до Маріуполя. Дуже важливо те, що відбудеться за наступні кілька тижнів біля Херсона. Якщо українці звільнять Херсон, то це буде третя поворотна точка цієї війни, – каже він.
Експерт зауважив, що тоді “ЗСУ вийдуть на лінію річки Дніпро і зможуть підготувати наступ на Чонгар, перерізати постачання води до Криму”.
Також він вважає, що деокупція Херсона і Нової Каховки буде сильним ударом для президента РФ Володимира Путіна.
– Цього я очікую впродовж наступного місяця. Далі почнеться зима – і війна сповільниться. Україна продовжить переозброєння армії, а в росіян триватиме мобілізація. Наступної весни росіяни опиняться у значно слабшій позиції, ніж були досі, – говорить Говард.