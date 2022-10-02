Чи звільнять Херсон до зими та як це вплине на хід війни – експерт

Жовтень, 02 в 19:57

На думку президента аналітичного центру The Jamestown Foundation Глена Говарда, якщо ЗСУ звільнять Херсон, то це “буде третя поворотна точка у війні”.

– Якщо українці зможуть перенести свою лінію оборони за річку Оскіл, а також звільнити території на Луганщині, то це сформує новий рубіж оборони до початку зими. Це закладе основу для наступних успіхів і навіть виходу до Маріуполя. Дуже важливо те, що відбудеться за наступні кілька тижнів біля Херсона. Якщо українці звільнять Херсон, то це буде третя поворотна точка цієї війни, – каже він.

Експерт зауважив, що тоді “ЗСУ вийдуть на лінію річки Дніпро і зможуть підготувати наступ на Чонгар, перерізати постачання води до Криму”.

Також він вважає, що деокупція Херсона і Нової Каховки буде сильним ударом для президента РФ Володимира Путіна.

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