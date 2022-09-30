Оккупанты притихли, ВСУ продвигаются: Гуменюк о ситуации в Херсонской области после “референдума”

После проведения псевдореферендума в Херсонской области о “присоединении” временно захваченных территорий к РФ оккупанты притихли. А их “руководство” не понимает, что дальше делать, поскольку наступление украинских войск не прекращается.

Об этом руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, Вооруженные силы Украины существенно продвигаются в Херсонской области, и из-за этого оккупанты растеряны. – После проведения своего так называемого “референдума” они затихли. Наверное, не могут понять, что дальше делать с этими результатами. Потому что даже на высшем уровне оккупационного “руководства” есть определенная растерянность. Они не совсем понимают, что дает им этот “референдум”. Они просто выполнили указание сверху, а видят, что это не останавливает Силы обороны, Вооруженные силы Украины, которые продолжают свою работу и существенно продвигаются, — подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что у подразделений войск РФ на юге наблюдаются серьезные проблемы с логистикой. ВСУ бьют по центрам управления рашистов, и поэтому те не могут перебрасывать резервы.

Гуменюк уточнила, что захватчики пытаются отремонтировать Антоновский мост в Херсоне и Каховскую переправу. Однако украинские военные держат их под огневым контролем и останавливают такие попытки войск РФ.

Как известно, подконтрольные Кремлю марионетки 23-27 сентября организовали псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. На 30 сентября в РФ запланировано обращение российского диктатора Владимира Путина по этому поводу.

Накануне он подписал указы о “признании” оккупированных Херсонской и Запорожской областей “независимыми территориями”.

В Генеральном штабе ВСУ предупредили, что после псевдореферендумов и мобилизации в РФ возможна эскалация на фронте. Кроме того, могут последовать усиленные удары по критической инфраструктуре Украины.

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